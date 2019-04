Maia Sandu si Andrei Nastase spun ca nu sunt interesati de propunerile inaintate de PSRM. Acestia considera ca pozitia luata de socialisti arata ca ei sunt in cardasie cu democratii - VIDEO

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Am auzit ca PSRM este gata de anticipate, fara sa mentioneze ca este nevoie de schimbarea sistemului electoral, ceea ce este o dovada de complicitate cu regimul Plahotniuc.”

Asa ca blocul politic insista ca pachetul de initiative legislative impotriva oligarhiei pe care l-a propus sa fie adoptat, desi nimeni nu a anuntat public ca il va sprijini.

Andrei NASTASE, LIDERUL PPDA: “Blocul ACUM solicita in regim de urgenta reluarea sedintelor Parlamentului, intrerupta in mod arbitrar, ilegal de socialistul care se afla astazi la cea mai inaintata varsta dintre noi.”

Acum sustine ca ar fi cazul ca cel mai varstnic deputat, socialistul Eduard Smirnov, cel care a si prezidat prima sedinta a Parlamentului sa stabileasca data urmatoarei intruniri in plen, asa cum el are aceasta imputernicire. Nu stim deocamdata daca socialistii vor raspunde acestei solicitari. Astazi liderii ACUM au repetat ideea unui guvern minoritar asumat de PAS-PPDA, desi nu vor sa anunte numele celor pe care i-ar propune in functia de ministru.

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Nu ne intereseaza propunerile socialistilor. Pe noi ne intereseaza dezoligarhizarea statului. Astazi a fost spus clar ca pentru ei regimul Plahotniuc nu este o problema in RM.”

PAS si PPDA au in total 26 de mandate in Parlament. Desi deputatii au intrat pe o lista comuna, cea a Blocului Electoral “ACUM”, ulterior au decis sa se divizeze in doua fractiuni.