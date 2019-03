Vlad Plahotniuc spune ca blocul ACUM, neacceptand invitatia PD de a face alianta, blocheaza formarea unei majoritati parlamentare. Democratul si-a combinat discursul: acuzatii+promisiuni

Vlad PLAHOTNIUC, LIDERUL PD: "Nu avem noutati in privinta formarii unei coalitii. Suntem in asteptarea ca unii lideri politici sa se trezeasca la realitate. Preocuparea noastra principala este sa facem coalitie cu cetatenii si sa continuam faptele bune, asa cum am facut pe perioada ultimilor 3 ani.

Pana unele partide isi numara mandatele si se gandesc ce sa faca cu ele, noi ne continuam activitatea. Vrem sa le oferit pensionarilor un nou prilej de bucurie. Venim catre 1 aprilie cu indexarea pensiilor, cu 5,3 la suta, adica aproape dublu fata de ceea ce era prevazut.

Pensionarii, persoanele cu nevoi speciale cu venituri mai mici de 2 mii de lei vor primi un ajutor de 600 de lei, inainte de pasti. Noi ne asiguram ca intr-a doua jumatate a lunii aprilie banii sa ajunga la oameni.

Am fi putut sa venim cu alte decizii bune pentru cetateni, daca liderii unor partide nu ar continua sa blocheze formarea unei majoritati parlamentare. Despre alinate politice o sa mai vorbim. Noi suntem deschisi dialogului. Nu ca liderii acestor patide care fac mofturi si incearca sa duca din nou tara in alegeri anticipate."

Cu cateva minute inainte de briefing, Sergiu Sarbu a scris pe pagina sa de facebook ca astazi vor fi anuntate "decizii importante pentru tara."