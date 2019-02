Valeriu Munteanu cere excluderea lui Ilan Sor din cursa electorala, la judecatoria Orhei: "A achitat concertele lui Stas Mihailov si nu a raportat niciun ban, incercand sa minta ca Mihailov a cantat gratauit" - VIDEO

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT ACUM PE CIRCUMSCRIPTIA NR. 18, ORHEI: "Noi am contestat la Judecatoria Orhei confirm procedurilor stabilite mai multe incalcari electorale pe care le-a comis condamnatul Ilan Sor.

Respectiv am contestat faptul ca acesta a utilizat in perioada de colectare a semnaturilor pentu inaintarea sa in circumscirptia 18 surse financiare nedeclarate, iar cu acesti bani a achitat concertele lui Stat Mihailov din Orhei, Comrat, Chisinau si Balti, dar nu a raportat niciun ban la CEC, incercand sa minta cetatenii ca Stat Mihailov a cantat gratuit.





In perioada in care Ilan Sor a colectat semnaturile pentru inregistrarea in campanie a concis cu perioada acestor concerte, inclusiv cu concertul de la Orhei, unde acesta a urcat pe scena. In fiecare seara, aici la Orhei, au loc manevre electorale. Oamenii intra pe usa centrala si iesa cu niste pachete."

Munteanu a mai spus ca zi de zi, oamenii ies din primarie cu pungi ale partidului SOR, dar nu stie ce au in ele. Munteanu considera ca Sor se afla sub protectia lui Vlad Plahotniuc. Purtatorul de cuvant al partidului SOR nu a raspuns la telefon pentru a comentarii, iar cel al Partidului Democrat ne-a spus ca declaratiile lui Munteanu trebuie privite in context electoral.







La data de 4 februarie Valeriu Munteanu a depus o contestatie la CEC, dupa ce a vazut cum membrii partidului Sor impart cadouri electorale.

Ilan Sor nu a reactionat.

Candidatul ACUM, Valeriu Munteanu, va fi al cincilea pe circumscriptia de la Orhei. Primul va fi democratul Vasile Costin, urmat de Ilan Sor, comunista Svetlana Capatina, socialistul Mihail Catraniuc si liberalul Dorin Zghibarta.

Condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, primarul de Orhei a primit certificatul de integritate fara niciun fel de mentiune si s-a inregistrat fara probleme in cursa electorala.

El candideaza pe circumscriptia de la Orhei si este primul pe lista partidului care-i poarta numele. In schimb, in actul lui Victor Bogatico, membru al Partidului Nostru si primarul orasului Rascani, care a depus actele pentru circumscriptia de acolo, este indicat ca acesta este vizat intr-un dosar penal.

Ilan Sor a fost gasit vinovat in dosarul fraudelor de la BEM. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul.

De atunci sedintele de judecata au fost amanate de mai multe ori, ceea ce i-a facut pe expertii Centrului de Resurse Juridice sa afirme ca poate fi vorba despre un caz de justitie selectiva.