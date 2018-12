Caz socant in Marea Britanie. Un bebelus de 14 zile a murit dupa ce a fost sarutat de parinti

Potrivit medicilor, fetiţa a contractat virusul herpes simplex şi imediat a fost pusă în comă indusă. După doar câteva zile, părinţii au fost obligaţi să o deconecteze de la aparate, medicii nemiputând face nimic pentru bebeluş, scrie Metro.co.uk.

Incidentul a avut loc în Yorkshire, Marea Britanie.

Părinţii, Kelly Ineson şi logodnicul său Thomas Cummins au decis să povestească public despre tragedia prin care au trecut pentru a-i avertiza şi pe ceilalţi asupra pericolelor pe care le reprezintă un simplu gest de tandreţe şi iubire faţă de nou-născuţi, aşa cum este sărutul.

„Când am primit vestea, nu ne-a venit să credem. Am fost foarte atenţi, ne-am spălat pe mâini, nu am lăsat persoanele străine să o atingă pe fetiţă. Nicio clipă nu mi-am imaginat că un simplu sărut ne-ar putea răpi fiinţa cea mai dragă. Îi avertizez şi pe ceilalţi părinţi să aibă grijă, nu aş vrea să treacă prin aceeaşi tragedie”, a declarat mama Kiarei.