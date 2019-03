Mister elucidat dupa 131 de ani! Adevarata identitate a criminalului care a ingrozit Londra: cine era de fapt Jack Spintecatorul

Potrivit cercetatorilor de la Universitatea John Moores din Liverpool, un tanar polonez in varsta de 23 de ani ar fi fost de fapt Jack Spintecatorul, criminalul care a ingrozit Londra in epoca victoriana. Oamenii de stiinta englezi sustin ca l-au identificat pe baza probelor ADN, iar identitatea acestuia ar fi Aaron Kosminski, un frizer polonez in varsta de 23 de ani.

Cercetatorii britanici au reusit sa-l identifice dupa o proba ADN prelevata de pe hainele Catherinei Eddowes, una dintre victimele sale. Cercetarile ulterioare au aratat faptul ca tanarul polonez ar fi locuit pe Greenfield Street, alaturi de sora sa si cei trei frati, la doar 500 de metri de locuinta celei de-a treia victime a sa.

Nu este pentru prima data cand Aaron Kosminski este indicat a fi drept Jack Spintecatorul. In urma cu cinci ani, un studiu independent realizat de doctorul Jari Louhelainen, oferise acelasi rezultat.