Desi in ultima perioada autoritatile s-au tot laudat cu ambulante noi, la spitalul din Sangerei a fost surprinsa una veche, de model UAZ, intr-o stare jalnica. Reactia celor de la Sanatate - VIDEO

Filmuletul a fost publicat pe retelele de socializare de un barbat, care spune ca este medic, dar nu mentioneaza la ce institutie. La spitalul din Sangerei, acesta a surprins un UAZ, numit de rusi „Buhanka“. Din imagini se vede ca masina este intr-o stare deplorabila, ruginita si cu gauri.

Ambulanta apartine punctului de urgenta Pepeni, spun responsabilii din sanatate, iar autorul secventelor video sustine ca aceasta ar fi folosita la solicitarile parvenite din sapte localitati. Barbatul a filmat si in interiorul ambulantei, unde nu se vad echipamente medicale.

„ - In asa stare merge omul in stare grava. Ce ne facem noi cu aceasta ambulanta. „

La polul opus, cei de la Centrul National de Asistenta Medicala Prespitaliceasca ne-au spus ca ambulanta ar avea toate aparatele medicale necesare si ca aceasta inca poate fi folosita.

Diana BLANARI, PURTATOR DE CUVANT LA CNAMUP:„ - Este data in exploatare in 2009. „

In ultimele luni, autoritatile s-au laudat ca au adus ambulante noi. 69 de vehicule de model Gaz Sobol au ajuns in tara in vara anului trecut, iar acum cateva luni, 32 de Mercedesuri asamblate in Turcia.