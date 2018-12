Cea mai mare Diorama Feroviara din Moldova risca sa fie stransa si depozitata intr-o debara: expozitia urmeaza sa fie inchisa pentru ca autorii proiectului spun ca nu au bani ca sa o intretina - VIDEO

Diorama Feroviara a fost creata timp de cinci ani. Totul a pornit de la un vis din copilarie, spune autoarea proiectului. Pentru a-l realiza, a fost nevoie de zeci de mii de euro.

Ana PEREU, AUTOAREA PROIECTULUI: "Noi am fost atat de entuziasmati si ne-a placut atat de mult. Chiar am crezut in sinea noastra ca nu poate sa dea gres un asemenea proiect. Credca aici am gresit ca nu am facut niste calcule la inceput."

Sase persoane au muncit zi si noapte pentru a realiza acest mic oras industrial.

Ana PEREU, AUTOAREA PROIECTULUI: "Toate wekendurile la noi erau lucratoare, lucram si dupa serviciu. Suntem pasionati si nu profesionisti in diorame. Ne-a luat destul de mult timp sa invatam si unele tehnici cum sa lucram, de unde sa procuram materiale."

Toate detaliile dioramei – trenurile, care sunt mereu in miscare, copacii, cladirile, muntii si oamenii, au fost create manual. Asa ca a fost nevoie de multa rabdare.

Ana PEREU, AUTOAREA PROIECTULUI: "De baza structura machetei este din lemn, care este acoperita cu plasa, deasupra este hartie imbibata cu clei. Am folosit plastic, fier si piatra care am adus-o de la munte."

Diorama este impartita in trei zone. Marcela ii ajuta pe vizitatori sa inteleaga cum a fost construita aceasta.

Marcela CENUSA, GHID DIORAMA FEROVIARA: "Cei mai interesati sunt copii, ei sunt interesati de trenulete, iar maturii atrag atentia la detalii. Zona muntoasa unde sunt diferite situatii din viata zi de zi a oamenilor. A doua zona este zona industriala, este o sonda de extragere a petrolului. Si zona de oras cu locuinte cu markete cu oficiul postal."

Matei, care are aproape trei ani, a stat minute in sir si a analizat cum circula trenurile in miniatura.

"Imi place trenutul Tomas si acolo undeva Tomas s-a parcat. Trenul se duce din tunel si acolo e podul."

Iar maturii, au ramas si ei uimiti de oraselul care pare atat de real.

"Sunt foarte entuziasmat, facut destul de real, foarte frumos si ma bucur ca este un astfel de loc unde poti sa aduci copii."

"Venind aici imi dau seama ca intradevar e o parere de rau, pentru ca asa lucruri frumoase la noi nu prea sunt. Copilul e foarte entuziasmant."

Expozitia, inaugurata in martie curent, isi va inchide usile la sfarsitul acestei luni. Autorii proiectului spun ca nu au bani ca sa o intretina. Diorama se intinde pe o suprafata de 70 de mp si se afla intr-o cladire a unui agent economic din sectorul Ciocana.