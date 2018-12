DARUIESTI SI CASTIGI: De un an de zile eroii campaniei noastre nu mai sunt nevoiti sa pasca vacile satului ca sa se intretina. Copiii de la Schineni, pe care anul trecut i-am gasit necajiti, muncind cu ziua, au acum o viata mai buna - VIDEO

De un an de zile nu mai sunt nevoiti sa pasca vacile satului ca sa se intretina. Copiii de la Schineni, pe care anul trecut i-am gasit necajiti, muncind cu ziua, au acum o viata mai buna. Isi vad de lectii, iar vara au fost pentru prima data in viata la tabara. In casa nu le mai ploua, iar de imbracat au de ajuns si de ramas.