Mai multe scoli din capitala incep anul scolar... fara profesori. Salariile sunt foarte mici, iar volumul de lucru si cerintele tot mai mari, asa ca, dascalii aleg liceele private sau isi fac valiza si pleaca peste hotare - VIDEO

La liceul Ion si Doina Aldea-Teodorovici nou al de studii va incepe fara profesor de limba si literatura romana, matematica si clasele primare. Managerul institutiei spune ca in aceasta vara nici un tanar nu s-a prezentat pentru angajare.

Iurie DONTU, DIRECTOR LICEUL “ION SI DOINA ALDEA-TEODOROVICI”: ”Anul asta n-am avut pe nimeni, nici nu s-a apropiat. Nu avem studenti, dar si cei care absolvesc se regasesc in alte domenii.”

Pentru a atrage specialistii, managerii liceelor merg sa-i convinga pe srudentii la pedagogie inca de pe bancile universitatii, plaseaza anunturi sau chiar discuta cu parintii pentru a solicita ajutor.

Iurie DONTU, DIRECTOR LICEUL “ION SI DOINA ALDEA-TEODOROVICI”: ”La 1 septembrie o sa vina parintii insotiti de copii. O sa apelam in fata lor cu rugamintea sa ne ajute, poate cunosc pe cineva sa fie angajat. Daca nu vom recurge ca si in anii precedenti. Fie ca le vom oferi un numar de ore pana la un salariu jumate, in cel mai rau caz o sa facem ore suplinite.”

Profesorii ajunsi la varsta de pensionare raman a fi solutia salvatoare.

Iurie DONTU, DIRECTOR LICEUL “ION SI DOINA ALDEA-TEODOROVICI”: ”Avem la moment angajati si de 82 de ani, profesor de matematica. Acceptam pentru ca nu avem alta solutie.”

Directoarea liceului Vasile Alecsandri, spune si ea ca pedagogii la pensie sunt de fapt cei pe care poate miza. O insapimanta insa situatia in care nu vor mai putea munci. Sustine ca tinerii specialisti sunt goniti de salariile mizere si volumul de lucru tot mai mare.

Daniela VACARCIUC, DIRECTOR LICEUL “VASILE ALECSANDRI”: ”La inceput de an scolar avem o sumedenie de macro proiecte, micro proiecte, sedinte, consilii profesorale, consilii metodice, consilii de administratie. Profesorii sunt prinsi cu numarul mare ce elevi care trebuie introdusi in programele SIME, care sunt extrem de meticuloase, dar nu sunt platite, cataloagele electronice.”

La inceputul verii la liceul Vasile Alecsandri se cautau cinci profesori, intre timp trei au fost angajate.

Daniela VACARCIUC, DIRECTOR LICEUL “VASILE ALECSANDRI": ”Profesorul nostru de matematica, un profesor foarte bun, membru Comisiei de evaluare, va pleca in SUA, migreaza. Profesorul de limba romana a migrat spre o institutie privata.”

Profesorii aleg institutiile private de invatamant pentru ca volumul de lucru este acelasi, salariul este insa de aproape trei ori mai mare.

Daniela VACARCIUC, DIRECTOR LICEUL “VASILE ALECSANDRI”: ”Un profesor care a plecat la o institutie privata, la mine primea 3 mii 700 si acolo i s-a propus 10 mii. Diferenta este foarte mare.”

Daniela Vacarciuc sustine ca in pofida reformei, in urmatorii 10 ani soarta intitutiilor de invatamant si a profesorilor este sub semnul intrebarii.

Daniela VACARCIUC, DIRECTOR LICEUL “VASILE ALECSANDRI”: ”Am inteles ca anul acesta au absolvit facutatea de geografie doar sapte studenti si din ei nici unul nu a venit sa se angajeze. Merg la statiile meteo, la centrele de cercetare si nu vor sa mearga in scoala. 00:40-”In urmatorii zece ani o sa ne ciocnim cu ceva foarte grav. Nu va avea cine sa citeasca la scoala.”

Conform datelor oferite de Directia Educatie, Chisinau la sfarsitul lunii august, numai in capitala deficitul de cadre didactice era de 860. In luna iulie in timpul unor audieri parlamentare Secretarul de Stat al Ministerului Educatiei, spunea ca scolile din Republica Moldova nu ajung circa 2 mii de profesori.