Moldoveanul care a alergat 50 de km la -60 de grade, devenind astfel primul sportiv care reuseste aceasta performanta, intampinat cu aplauze pe aeroportul Chisinau: "Ingheata nu doar articulatiile, dar si creierul" - VIDEO

Familia si prietenii l-au intampinat pe Dumitru Volosin cu aplauze si strigate de bucurie, imediat cum a pasit in sala de intampinare. Primul care a alergat sa-i sara in brate a fost Mihai, fiul sportivului.

Prietenii i-au daruit o candela, iar sportivul i-a oferit-o in dar Evei, fetitei de patru ani care sufera de paralizie cerebrala, pentru care a si lansat proiectul “Unfrozen”, cu scopul de colecta bani pentru reabilitarea acesteia.

“Eva tine.”

Apropiatii sportivului au rasuflat usurati, vazandu-l acasa. Acestia spun ca cele cinci ore in care Dumitru a alergat la o temperatura de minus 60 de grade a fost o grea incercare si pentru ei.

Veronica VOLOSIN, FIICA: “-Ea plange si acum, totul e bine. -A fost foarte greu. Te gandesti, poate va fugi, poate nu, stai si astepti sa ti se spuna ca ca totul e bine.”

Victoria VOLOSIN, SOTIA: “Sunt foarte agitata de idee ca pot sa-l vad. Nici nu-mi pot imagina temperatura de acolo, cum poti sa alergi".

Mihai VOLOSIN, FIUL: “Voi creste si cand voi sti ca pot face acest lucru, tot voi alerga.”

La cea mai mare provocare din viata sa, asa cum o numeste Dumitru, sportivul a ajuns dupa alte maratoane parcurse la temperaturi scazute.

In ultima luna a practicat criogenia, s-a antrenat mult si a cautat metode pentru a-si imbunatati costumul de alergat. Impreuna cu doi insotitori, care i-au fost alaturi pe parcursul traseului, dar intr-o masina, a pornit la drum. Initial, acesta si-a propus s-a alergere 35 de km.

Dumitru VOLOSIN, SPORTIV: “La km 35, ziceam ca inca mai am forte si o sa alerg 50 de km. Le-am spus baietilor, au inceput sa ma convinga sa nu o fac, nu aratam chiar bine la acel moment. Ziceau: “Dima, 42 de km, iti ajunge”, dar eu am zis: “Nu, voi alerga 50 de km”. Mi-au turnat ceai, mi-au schimbat masca si am fugit.”

Timp de cinci ore, cat a alergat pe zapada, pe un frig de crapa pietrele, a incetinit pasul doar de cinci ori, chiar daca hainele erau pline de promoroaca.

Dumitru VOLOSIN, SPORTIV: “Ma apropiam, imi schimbam masca, beam ceiaul si gelul energizant. Am stat 10 secunde si am fugit mai departe.”

La temperatura de -60 de grade mai ca nu simti oxigenul, spune sportivul, asa ca uneori si-a folosit si abilitatea de a-si retine respiratia.

Dumitru VOLOSIN, SPORTIV: “Cu 5 km inainte de final, nu-mi mai ajungeau puteri, vedeam doar un metru patrat inaintea mea. Mi-au spus ca au trecut pe langa mine baietii si intrebau: “Dima, e in regula?”. Nici capul nu intorceam. Important, intr-un asemena maraton, e calirea caracterului, nu a muschilor si a pielii.“

La finalul maratonului, sportivul era intr-atat de inghetat, incat cu greu a putut sa desfaca drapelul si sa-l puna in spate.

Dumitru VOLOSIN, SPORTIV: “Mi s-a parut ca l-am scos, l-am pus si am alergat, 5 secunde, dar in video se vede ca a fost un minut si jumatate. Ingheata nu doar articulatiile, dar si creierul. Nu, nu am facut ceva ce nici un om nu ar putea face, pur si simplu eu m-am decis s-o fac.”

In cele mai friguros loc de pe Pamant, pe Dumitru l-au insotit doi prieteni. Unul a supravegheat starea sportivului, iar cel de-al doilea a surprins momentele unice cu camera video.

Andrei MATCOVSCHI, MANAGER PROIECTE: “Cam incordat, in schimb cu mare doza de hormoni, misiunea noastra a fost sa-l asiguram sa ramana viu. Ca sa intelegeti, noi iesim din masina, pe un minut, doua si spuneam “Vai ce-i de frig.”

Alexandru BERDICEVSCHI, FOTOGRAF: “Noi intr-adevar ne faceam griji, in special spre final. Vedeam ca pierde puterile si doream sa alerge ultimii metri, desi de la inceput ma indoiam.”

In aprilie anul trecut, Dumitru a alergat la renumitul Maraton de la Polul Nord, obtinand locul doi. Atunci a parcurs 42 km in 5 ore si 3 minute.

In 2014 a participat la cursa de triatlon IronMan de la Zurich, unde a inotat 3,9 kilometri, a mers 10 km pe bicicleta si a alergat 42 de km.

Dumitru mai este maestru in sport si la freediving. Recordul sau personal este de 6 minute si 30 de sec sub apa.