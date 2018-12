Persoanele angajate pana in 1999, care inca nu au reusit sa-si scaneze carnetele de munca, o vor putea face pana la sfarsitul acestui an. Ce se va intampla cu moldovenii aflati peste hotare - VIDEO

In ultima zi in care au putut sa-si scaneze carnetele de munca, persoanele angajate pana in 1999 au mers la Casa de Asigurari Sociale pentru a-si introduce datele in registrul electronic. Si pentru ca multi inca nu au reusit sa o faca, procedura va continua pana la sfarsitul acestui an. Iar cei care se afla peste hotare, o vor putea face cand se intorc in tara.