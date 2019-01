Pictorul Iurie Matei, in editia Gusturile se discuta din 05.01.2019 - VIDEO

Iurie Matei este omul care manevreaza cu iscusinta regulile picturii. Pentru el arta este o lume aparte, una in care evadeaza pentru a se regasi pe sine. Expozitiile lui au ajuns sa incante privirile vizitatorilor din mai multe tari, lucrarile fiind expuse in Olanda, Romania, Rusia, Ucraina, Ungaria, Turcia etc. Iurie Matei este un titan al picturii noastre contemporane si un adevarat profesor pentru viitoarele generatii de artisti plastici. Cum se descurca insa celebrul pictor la bucatarie si ce nota a primit de la Cheful Petru Chicu, aflam in editia de astazi a emisiunii.