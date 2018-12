“Rochia de paiete nu te ajuta in bucatarie!” Interpreta Nelly Ciobanu, in editia Gusturile se discuta din 29.12.2018 - VIDEO

Nelly Ciobanu este o adevarata istorie in industria muzicala din tara, aceasta fiind una dintre cele mai cunoscute si apreciate interprete de la noi. Deja de 25 de ani cucereste cele mai mari scene, iar in 2009 chiar a reusit sa reprezinte Republica Moldova la concursul european “Eurovision”. Cum se descurca insa artista la bucatarie si ce nota a primit de la Cheful Petru Chicu, aflam in editia de astazi a emisiunii.