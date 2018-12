Sunteti in pana de idei, dar vreti ca de Craciun locuinta sa arate magic? Faceti o tura prin magazinele din capitala, care vin cu tot felul de decoratiuni. Sfaturile designerilor - VIDEO

Familia Prunean din Chisinau are grija de gradinile oamenilor atunci cand este sezonul cald, iar pentru ca iarna sa nu stea fara treaba, confectioneaza compozitii si elemente de decor de Craciun. Magazinul pare a fi rupt din poveste.

Nadejda PRUNEAN: "Fiecare compozitie reda ceva, fiindca niciodata nu poti sti ce o sa iasa pana la urma. Cand incepi sa faci o compozitie te lasi dus de valul imaginatiei."

Materialele pe care le utilizeaza pentru confectionarea lucrarilor sunt naturale. Creatoarea acestora spune ca cele mai frumoase obiecte ii ies noaptea, atunci cand ii vine inspiratia.

Nadejda PRUNEAN: "Coronita este din fan obisnuit, aici noi am folosit conuri, jucarii, nuci si ghinzi. Avem si varianta cu lozie aici avem si beculete, aici globuletele lumineaza, lozia am impletit-o noi singuri."

Incearca mereu sa faca ceva nou si are grija sa fie in pas cu noile tendinte. Unele lucrari din magazin vor putea fi vazute la expozitia Targul de Craciun Acasa care se va desfasura la Moldexpo.

Igor PRUNEAN: "Noi in fiecare an incercam sa venim cu ceva nou, cu ceva diferit fiindca consumatorul se plictiseste repede."

Si in magazinul Iuliei Popovici puteti gasi o gama variata de decoratiuni pentru casa. Aceasta incearca sa-si atraga clientii cu cele mai noi tendinte si spune ca in acest an sunt in voga obiectele mari precum masinile cu luminite, cerbii si desigur Mos Craciun.

Iulia POPOVICI, DESIGNER: "Atunci cand decoram interiorul cel mai bine este sa folosim elemente mari. Asa gen de figuri sunt foarte actuale, ele pot fi puse langa brad, langa semineu sau in orice colt al camerei."

In materie de globuri, in acest an in voga sunt cele din sticla si din panza. Iar pentru ca vine anul porcului, in magazin pot fi gasite si cateva globulete tematice.

Iulia POPOVICI, DESIGNER: "Daca doriti sa adaugati simbolul anului in casa voastra, atunci asa gen de jucarii vor pune accente pe brad. Impreuna cu un purcelus."

Totodata, designerul spune ca trebuie sa fie pastrata o anumita gama de culori atunci cand ne decoram locuinta.