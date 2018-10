Tone de mere se strica pe camp pentru ca agricultorii nu au ce face cu ele. Desi le-ar vinde macar si pentru cativa banuti, nici asa nu gasesc unde sa le duca - VIDEO

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Aceste 200 de tone se strica aici pe marginea livezii de doua saptamani. Semerenco, Golden nu trebuiesc la nimeni.”

Chiar de la intrarea in aceasta livada din satul Negureni, se simte miros de mere stricate. Agricultorul spune ca tinand cont de faptul ca anul acesta roada e bogata si nu are unde o vinde, a decis ca ultima solutie sunt fabricile de suc. Asa ca de cateva zile asteapta sa le transporte acolo.

Pascal NICOLAE, FERMIER: “Suntem nevoiti sa trecem prin ele sa alegem cele bune si asteptam masini, daca primim o masina la doua zilea asta e bine.”

Asta in conditiile in care la fabrica de suc din Orhei, s-a format un rand de aproape 100 de camioane si tractoare incarcate de mere. Oamenii stau la coada si cate doua zile pentru a-si vinde fructele. In tractoare dorm si mananca in speranta ca vor reusi cat mai curand sa-si goleasca remorcile.

"Ce sa facem, asta e situatie,multe mere.”



“E rau de tot dar poate astazi reusim.”

Acest barbat, care are 85 de ani, spune ca a reusit sa culeaga anul acesta 3 tone de mere din mica livada care o are, este dezamagit ca a depus atata munca si vinde merele cu doar 80 de bani kilogramul.

“O suta de lei plagtesc pentru tractor si mai raman si eu cu o mie. Asta e tot a mai ramas acasa de 20 de lazi.”

Mihai Gaspar nici nu a riscat sa-si aduca roada aici. A venit doar sa vada care e situatia. Barbatul spune ca nu stie ce va face cu merele.

Antreprenorul Pascal Nicolae spune ca anul acesta e mai rau ca niciodata. Rusii nu mai accepta soiurile de mere traditionale crescute in Moldova.

Pascal NICOLAE, FERMIER: “Daca nu le-am vadut la Rusia avem sanse sa nu le vindem deloc. Ei nu mai sunt interesati de merele noastre si ei au investit in merele lor.”

Asa ca fermierul a decis sa scoata livada cu soiuri traditioanale. La fel va proceda si cu pomii de prune care la fel au fost doldora de fructe pe care nu a avut unde sa le vanda.

Pascal NICOLAE, FERMIER: “Ne vom orienta spre livanda super intensiva.”



Si desi la fabrici merele se vand cu 80 de bani pentru un kilogram, iar peste hotare cccu trei lei, in magazinele noastre pretul ajunge la 10 lei.