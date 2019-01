Un centru de gazduire a victimelor violentei in familie va fi construit in Gagauzia pana la sfarsitul anului: totul ar putea costa pana la 150 de mii de dolari, insa pana acum s-a adunat doar o parte din suma - VIDEO

Fiecare a patra femeie din tara noastra este supusa violentei, potrivit datelor oferite de cei de la PNUD, care au lansat si un spot la aceasta tema.

“-Azi unde mergem? -Nu stiu.”

Femeile din Autonomia gagauza, care sunt agresate in familie, nu au unde merge si cere ajutor, pentru ca in regiune nu este un centru de gazduire pentru ele. Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare si-a propus ca pana la sfarsitul acestui an sa deschida un astfel de serviciu.

Vitalie FRECAUTEANU, MANAGER DE PROIECT, PNUD: ”In 90% dintre cazuri vorbim de mama si copiii care-i are, care de multe ori sunt alungati in strada. Astfel de servicii vin sa preia cazurile grave si sa acorde o serie de servicii specializate pentru a reusi sa scoatem familia din cercul violentei.”

Victimele vor putea merge acolo impreuna cu copii si vor beneficia de un acoperis deasupra capului pentru cel putin trei luni, dar si de asistenta unui psiholog, jurist sau a oricarui alt specialist in functie de nevoi.

Vitalie FRECAUTEANU, MANAGER DE PROIECT, PNUD: ”Mamele vor fi ajutate sa se incadreze in campul muncii. 11:20-”Vom avea si o componenta economica care presupune deschiderea unei afaceri mici".

S-a ales deja incaperea, insa aceasta trebuie renovata in totalitate. Cheltuielile sunt estimate la 150 de mii de dolari. In cadrul proiectului s-a obtinut doar jumatate din suma, banii fiind oferiti de guvernul Coreei de Sud.

Vitalie FRECAUTEANU, MANAGER DE PROIECT, PNUD: ”Sa reusim de la cetatenii care nu sunt indiferenti, atat din tara cat si din strainatate, sa adunam in jur de 10-15 mii de dolari. Restul banilor, purtam negocieri cu bascanul, sa vina cu o completare de fonduri.”

Donatiile pot fi facute in cadrul campaniei, care va dura pana in luna martie, deschisa pe platforma sprijina.md. Vitalie Frecauteanu spune ca in urma unui studiu s-a aratat ca violenta saraceste bugetul.

Vitalie FRECAUTEANU, MANAGER DE PROIECT, PNUD: ”Un caz de violenta rezolvat costa statul 60 de mii de lei si un caz nerezolvat se ridica pana la 600 de mii de mii de lei.”

Centrul de gazduire va avea sase camere de locuit si va fi dat in exploatare la sfarsitul anului.

Vitalie FRECAUTEANU, MANAGER DE PROIECT, PNUD: "Violenta domestica este un fenomen care lasa sechele grave pe intreaga societate. Contribuind la construirea centrului, contribuim si la diminuarea fenomenului in cauza. Devenim astfel o societate mai justa, care cauta sa intervina cand cetatenii sunt in dificultate.”