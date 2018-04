Un cuplu din raionul Straseni si-a dorit o nunta ca pe timpuri. Asa ca si-a organizat petrecerea intr-un cort, instalat chiar in curtea casei: la eveniment au participat peste 350 de invitati - VIDEO

Au lasat moda deoparte si au facut o nunta in cort, ca pe vremea parintilor. Maria si Fanel au spus DA nu la starea civila, ci chiar in curtea casei.

Maria SLANINA, MIREASA: ”Familia a fost prima care a fost pentru aceasta nunta, sa readuca traditiile inapoi.”

Fanel SLANINA, MIRE: “La sali lumea e mai retinuta, aici speram sa se simta toti bine, liber.”

Spun ca o sala de banchet ar fi fost neincapatoare pentru cei peste 350 de invitati, asa ca au inchiriat un cort de la Ialoveni.

Fanel SLANINA, MIRE: “Vineri am adus cortul, sambata am pregatit locul. Luni si marti am instalat cortul, iar miercuri covoarele, mesele.”

Decorul de culoare verde a fost accesorizat cu multe flori. Compozitiile in stil modern au facut echipa buna cu tolurile moldovenesti asternute pe scaunele din lemn, iar pe jos nu era marmura scumpa, ci covoare cu motive traditionale.

Fanel SLANINA, MIRE: “Incercam sa imbinam stilul vechi cu stilul nou. Acolo, la vale, avem cateva covoare de stil vechi, aici ceva mai nou.”

Locurile oaspetilor la masa au fost si ele aranjate ca la restaurant, doar ca scrise cu pixul pe foi. Cele peste 14 feluri de bucate au fost comandate de la un local, aduse cu un tir frigorific si servite de mai multi chelneri.

Maria SLANINA, MIREASA: “Sunt 10 bucatarese, ele se ocupa, am facut meniul, mi-au spus cat costa.”

Fanel SLANINA, MIRE: “In local te intelegi cu omul intr-un fel si mesele sunt goale.”

Au spus nu dansatorilor profesionisti si au lasat toata povara pe umerii vorniceiilor.

Maria SLANINA, MIREASA: “Vorniceii vor juca colacii, gaina.”

Mireasa a optata pentru o rochie de printesa, sclipitoare, cusuta la comanda. La cununie, insa, mirii au mers imbracati in haine traditionale. Tot in ii au venit si unii oaspeti.

“Incercam sa purtam traditiile in continuare. Este o nunta care cu 15-20 de ani in urma se faceau. Se reinvie traditiile si este foarte bine.”

Horele in curtea casei, pe drum de tara nu i-a impiedicat pe nuntasi sa poarte rochii de seara si costum. Spun ca asemenea traditii ne reprezinta ca neam si trebuie pastrate.

“In ultimii zeci de ani nu prea au fost asa nunti frumoase. Asta e traditie, e cel mai frumos.”

“O nunta de gospodari. Suntem mandri ca suntem oaspeti la aceasta nunta.”

Mirii formeaza un cuplu de 3 ani. Cererea in casatorie a fost facuta la ea acasa, in ziua in care Maria s-a intors de la munca din Italia.