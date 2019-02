3 din 3 pentru Nationala Moldovei de Futsal. Aseara, baietii nostri s-au impus cu 2 la 1 in fata finlandezilor si au castigat la pas grupa preliminara din care au facut parte -VIDEO

Moldova si Finlada au castigat fara emotii primele doua meciuri din sesiunea preliminariilor, asa ca lidera grupei H urma sa fie hotarata in meciul direct dintre cele doua nationale.

Adrian Lascu a deschis scorul inca din minutul 10, acest gol fiind al 3-lea pentru el in acest mini-turneu. In minutul 23, capitanul echipei noastre, Sergiu Tacot, a marcat pentru 2 la 0 acesta fiind al 5-lea gol al sau in cele 3 meciuri disputate pana acum.

Finlandezii au redus din diferenta inainte de pauza, insa, baietii nostri au mentinut avantajul de un gol si s-au impus cu 2 la 1. Din postura de lidera a grupei H, Moldova a fost extrasa dintr-o grupa valorica favorabila. In runda urmatoare, tricolorii vor da piept cu Slovacia, Muntenegru si Azerbaijan.