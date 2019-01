A cedat in fata unui adversar cu 17 ani mai tanar. Elvetianul Roger Federer a parasit primul turneu de Mare Slem al anului 2019, inca din turul 4 - VIDEO

In acest an, campionul ultimelor doua editii de la Australian Open, Roger Federer, a parasit neasteptat de repede competitia. In turul 4, marele campion, a dat piept cu Stefanos Tsitsipas, numarul 15 mondial. Grecul a luptat de la egal la egal cu Federer in primul set, insa a cedat la tie-break cu 13 la 11.

Federer a putut inchide devreme setul secund, insa nu a fructificat niciuna din cele 8 mingi de break pe care le-a avut. In setul suplimentar, grecul a venit ca un urgan, impunandu-se cu 7 la 3.

In setul 3, Roger a fost vulnerabil in cel mai nepotrivit moment. Tsitsipas a profitat de greselile idolului sau din copilarie si s-a impus cu 7 la 5.

In setul 4, spre amarul fanilor, celebrul elvenian nu a mai facut fata adversarului sau mai tanar. Grecul a reusit o mare victorie, pe care cu siguranta cu o va uita prea curand.

In acelasi timp, Rafael Nadal spulbera totul in calea sa. Spaniolul inca nu a pierdut niciun set la acest turneu, iar in partida ieri, s-a impus neasteptat de usor in fata lui Tomas Berdych, scor final de 6 la 0, 6 la 1 si 7 la 6.

In turul urmator, Nadal va da piept in sferturi cu Frances Tiafoe, tanarul american care la-a ingenunchiat pe Grigor Dimitrov in turul anterior. Grecul Stefanos Tsitsipas se va duela cu Roberto Bautista Agut. Bautista s-a impus in toate cele 9 meciuri pe care le-a disputat in actualul sezon.