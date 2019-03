A fost din nou cel mai bun pe teren. Si, totusi, pentru a 3-a oara la rand, echipa sa nu a putut obtine victoria. Revenit dupa o accidentare grava, LeBron James, nu reuseste sa schimbe rezultatele lui Lakers - VIDEO

In sezonul curent, calificarea in play-off pare un obiectiv de neatins pentru LeBron James. Aseara, in etapa cu numarul 64 a Ligii Americane de Baschet, echipa pentru care evolueaza starul american, Los Angeles Lakers, a dat piept, pe teren propriu, cu eternii rivali de la Clippers.

Derbiul s-a incheiat cu victoria oaspetilor, scor general de 113 la 105.

Cel mai bun marcator al partidei a fost LeBron James. Americanul si-a trecut in cont tocmai 27 de puncte. Aceasta infrangere a fost a 3-a la rand pentru cei de la Lakers.

In prezent, ei se pozitioneza pe treapta a 10-a in Conferinta de Vest. Rivalii de la Clippers ocupa pozitia a 7-a, fiind in zona de play-off. Conform regulamentului NBA, doar echipele clasate pe primele 8 locuri, au dreptul sa participe in rundele eliminatorii.