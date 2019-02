A pierdut in fata lui Albot, iar peste cateva zile, l-a infrant pe marele Nadal. Tanarul australian, Nick Kyrgios, l-a invins pe celebrul spaniol, in trei seturi - VIDEO

Nick Kyrgios a iesit invingator la capatul unui duel cumplit contra lui Rafal Nadal. In meciul de aseara, tanarul australian a fost dominat categoric in startul partidei, cedand in primul set cu scorul de 6 la 3.

In partea secunda, cei doi au mers umar la umar pana in tie-break. Acolo, Nadal a facut cateva greseli de neiertat, iar australianul, a profitat de situatie.

In setul decisiv, Kyrgios si Nadal au ajuns intr-un nou tie-break. Si, la fel, australianul a castigat.

Aceasta infrangere a fost una neasteptata. Si asta pentru ca Nadal, numarul 2 mondial a intrat ca favorit clar in disputa contra Lui Kyrgios care ste tocmai pe pozitia a 72-a in ierarhia ATP. Totusi, saptamana trecuta, australianul a fost infrant, fara prea multe probleme, de catre Radu Albot, in turul de la Delray Beach.

In sferturile turneului de la Acapulco, Kyrgios va da piept cu un alt star al tenisului, elvetianul Stan Wawrinka. Paralel, celalalt reprezentant al Tarii Cantoanelor, Roger Federer, l-a invins, in 3 seturi, pe Fernando Verdasco. Astfel, calificandu-se in patrimile turnelui din Dubai.