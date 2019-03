A revenit dupa opt luni de absenta. Starul argentinian Lionel Messi, s-a alaturat lotului nationalei argentiniene la Madrid, pentru amicalele cu Venezuela si Maroc - VIDEO

Potrivit imaginilor difuzate de selectionata sud-americana pe Twitter, Messi a sosit ieri dupa-amiaza la hotelul unde sunt cazati coechipierii sai. Cvintuplul detinator al Balonului de aur a anuntat ca va reveni la nationala Argentinei dupa opt luni de absenta, pentru amicalele cu Venezuela si Maroc.

Ultima selectie a lui Messi la nationala a avut loc in optimile de finala ale Campionatului Mondial 2018 din Rusia, meci in care Argentina a cedat in fata Frantei, scor 3 la 4.

Pentru nationala sa, starul Barcelonei a marcat 65 de goluri, in cele 128 de meciuri disputate, insa nu a castigat nicun trofeu major. Alaturi de Messi, Argentina a pierdut cele trei finale importante disputate, ultimul act al Campionatului Mondial din 2014, dar si finalale de la Copa America din 2015 si 2016. Lionel Messi se afla in forma maxima dupa ce a contribuit cu un hattrick de senzatie in weekend, la victoria Barcelonei in fata lui Betis.