A schimbat pentru o zi racheta de tenis pe mingea de fotbal. Tenismanul moldovean Radu Albot, locul 46 in clasamentul ATP, a avut un antranament inedit la Hancesti cu fotbalistii clubului Petrocub - VIDEO

Odata revenit acasa, dupa ce a obtinut primul sau titlu ATP si a facut furori pe arena internationala in ultimele luni, Cel mai bun tenismen din istoria Republicii Moldova, Radu Albot a devenit fotbalist pentru o zi. La invitatia conducerii clubului, acesta a participat ieri la antranamentele echipei Petrocub Hancesti.

In ultimele doua luni, Albot a ajuns pe locul 46 in clasamentul mondial, iar zilele trecute, moldoveanul a jucat cu legendarul Roger Federer in turul doi al turneului de la Miami.

Radu ALBOT, JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: „M-am simtit bine pe tern, la fel ca si in noaptea dinaintea meciului. Eram relaxat, era ca un oarecare alt meci pentru mine. Cind am iesit sa joc impotriva lui am inceput sa joc cu dreptul.”

Iar ieri, Radu Albot a dovedit ca este un sportiv veritabil si ca se descurca destul de bine si cu mingea de fotbal.

Dupa performantele reusite pana acum, Radu Albot spune ca are scopuri marete si pentru anul 2019.

Radu ALBOT, JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: „Pentru 2019 voi participa la toate turneele de seria Masters care vor fi in calendarul ATP, voi participa la toate turneele de Grand Slam. Si sper sa urc cat mai sus in clasament.”

Radu Albot a revenit acasa pe 27 martie. El a devenit primul jucator de tenis din Moldova care a castigat un turneu ATP.