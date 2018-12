AC Milan a ratat calificarea in play-off-ul turneului Europa League. Cu ce scor au invins grecii si s-au calificat mai depate - VIDEO

Meci teribil pentru AC Milan, italienii au plecat in Grecia pentru a-si confirma calificarea in play-off-ul turneului Europa League, dar s-au intors cu o infrangere dureroasa. Cei de la Olympiakos au luptat eroic pana la fluierul final. Golul decisiv a venit in minutul 81. Fortounis a declansat o furtuna in tribune, dupa ce a marcat pentru 3 la 1.

Fanii si-au gonit favoritii din spate, asa ca grecii nu au mai cedat calificarea. In celalt meci al grupei, Betis, fiind calificata de pe prima pozitie, le-a daruit primul punct celor de la Dudelange, scor final 0 la 0. Tot aseara, capitanul lui Arsenal, Laurent Koscielny a revenit dupa o accidentare grava si a contribuit la victoria echipei sale. Tunarii i-au invins cu 1 la 0 pe cei de la Qarabag.





Unai EMERY, ANTRENOR ARSENAL: “Este bine cand un jucator precum Koscielny revine dupa o accidentare grava. Ma bucur ca s-a recuperat. E un motiv de bucurie atat pentru toti fanii nostri, cat si pentru colegii sai de echipa.“







Cealalta echipa engleza, Chelsea, la fel ca si Arsenal, s-a calificat de pe prima pozitie. Egalul cu scorul de 2 la 2, in meciul contra lui Vidi, nu i-a incurcat pe aristocrati sa ramana pe prima pozitie in grupa L. Totodata, jucatorii de la Eintracht Frankfurt i-au facut italienilor ziua si mai proasta. Nemtii s-au impus cu 2 la 1 in fata lui Lazio. Ambele echipe, insa, vor merge la brat in saisprezecimi. Eintracht si Red Bull Salzburg sunt unicele echipe care au obtinut maximum de puncte in faza grupelor Europa League.