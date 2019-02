AC Milan continua seria de victorii. Dupa schimbarile facute in pauza de iarna, diavolii sunt de nerecunosut - VIDEO

In prima repriza, diavolii nu au reusit sa inscrie, plecand la vestiare cu scorul de 0 la 0. Insa, totul s-a schimbat in partea secunda.

In minutul 49, Krzysztof Piatek a spart gheata, marcand al 6-lea gol pentru Milan in tot atatea meciuri. Peste doua minute, Franck Kessie a trimis mingea in poarta adversa.

Iar spaniolul, Samu Castillejo, a inscris cel de-al treilea gol, finalizand centrarea lui Andrea Conti cu un sut la coltul scurt.

Aceasta victorie a fost a 12-a pentru Milan, in actuala stagiune, care are 45 de puncte, cu unul mai putin decat Inter, ocupanta locului 3.

Echipa infranta, Empoli, ocupa doar treapta a 17-a.