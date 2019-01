AC Milan profita de infrangerea lui Lazio si se intoarce pe locul 4 in Seria A - VIDEO

AC Milan depaseste cele doua echipe romane si revine pe treapta cu numarul 4 in Seria A. La meciul de ieri contra lui Genoa, diavolii milanezi au obtinut a 9-a victorie in stagiunea curenta. Gattuso a selectat din nou cea mai ofensiva strategie, cu 3 atacanti, iar in lipsa lui Higuain, a fost titularizat Fabio Borini, care a deschis scorul in minutul 72.

Peste 11 minute, Suso a intrat in lupta cu 2 adversari. Spaniolul s-a descurcat de minune, iar sutul sau la coltul lung, a ricosat din bara si a zburat exact in fileu.

Gratie acestei victorii, Milan obtine 34 de puncte si urca pe locul 4. Insa, echipele romane vin tare din spate, AS Roma e pe locul 5 cu 33 de puncte la activ, in timp ce Lazio ocupa pozitia a 6-a, fiind la un punct in spatele lupilor.