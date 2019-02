AC Milan tinteste calificarea in Liga Campionilor. Diavolii milanezi s-au impus cu 3 la 1 in fata Atalantei, astfel ajungand la 6 meciuri consecutive fara nicio infrangere - VIDEO

AC Milan este pe panta ascendenta. Unul dintre cele mai faimoase cluburi din lume, este aproape de revenirea in elita fotbalului, dupa aproape un deceniu de criza. Gruparea condusa de Gennaro Gattuso a inceput modest meciul de ieri contra Atalantei. Gazdele au deschis scorul prim Remo Freuler, dupa jumatate de ora de joc.

In prelungirile primei reprize, noul star al milanezilor, Krzysztof Piatek, a restabilit egalitatea pintr-o executie care l-ar face invidios si pe Andrei Shevchenko, cel cu care este comparat tanarul polonez.

Dupa pauza, Hakan Calhanoglu a marcat pentru 2 la 1 cu un sut amagitor din afara careului. Astfel, turcul a spart gheata dupa 15 meciuri consecutive fara niciun gol marcat.

Pentru a inlatura si ultimele incertitudini, Piatek a devenit si mai insistent, iar in minutul 61, si-a trecut in cont dubla. In primele 5 meciuri pentru Milan, atacantul polonez a marcat deja 6 goluri.

Gratie acestei victorii, Milan isi asigura pozitia a 4-a, dupa 24 de etape. Obiectivul principal pentru diavolii milanezi este calificarea in Champions League. Atalanta este pe pozitia a 7-a, la 4 puncte in spatele Milanului.