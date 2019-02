Radu Albot l-a invins pe unul dintre cei mai talentati tenismeni ai noii generatii si a obtinut calificarea in sferturile turneului Delray Beach, desfasurat in Statele Unite - VIDEO

Australianul Nick Kyrgios este un adevarat star al sportului alb si intra in TOP 10 cei mai populari tenismeni de pe retelele de socializare.

In ultimul timp insa, acesta este mai mult preocupat de Instagram decat de tenis, asa ca a cazut de pe locul 13 pe al 69-lea in ierarhia ATP.

In primul set al meciului de ieri, extravagantul australian a fost dominat categoric de catre Radu Albot. Sportivul nostru s-a impus cu 6 la 2.

In setul secund, Kyrgios a luat partida in mainile sale si s-a impus cu scorul de 6 la 3.

In partea decisiva, Radu Albot a ridicat semnificativ nivelul de joc si in cel mai potrivit moment, a reusit break-ul. Acest fapt insa nu l-a afectat prea mult pe australian.

Fiind pe cale sa piarda meciul, acesta a inceput sa cante si sa danseze.

In cele din urma, Radu Albot a pus capat meciului cu scorul de 6 la 3 in decisiv.

Gratie acestei victorii, Radu Albot urca pe locul 74 in clasamentul provizoriu al ATP. Aceasta clasare e cea mai buna din cariera tenismenului in varsta de 29 de ani.

Radu Albot continua parcursul in ambele probe ale turneului Delray Beach. La simplu, sportivul nostru se va duela in sferturi cu americanul Steve Johnson, in timp ce la proba de dublu, Albot, acompaniat de niponul Nishioka, va juca in semifinale contra fratilor Skupski.

Pe Instagram-ul Pro TV Chisinau găsiţi imaginile, dar si stirile momentului din Moldova, dar şi din lume!





Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.