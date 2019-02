Albot il bate iarasi pe Karlovic, dupa ce saptamana trecuta l-a invins pe acesta la turneul New York Open - FOTO

De aceasta data, tenismenul moldovean l-a intalnit pe croat in prima runda a competitiei din Delray Beach, Statele Unite.

Albot s-a impus in 2 seturi, dupa o ora si 40 de minute de joc.

In runda urmatoare, sportivul nostru va juca impotriva australianului, Nick Kyrgios, locul 64 in lume. Astazi, Albot si Kyrgios se vor duela in concursul de dublu.

Moldoveanul va face pereche cu un tenismen din Japonia, iar Kyrgios va joaca alaturi de un american.