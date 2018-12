Campionatul Italiei a oferit o noua etapa spectaculoasa. Atalanta a reusit scorul rundei, 6 la 2 in fata lui Sassuolo - VIDEO

In ultima etapa a Campionatului italian, din acest an calendaristic, au dat piept doua echipe din mijlocul clasamentului, Sassulo si Atalanta. Gazdele au incept in forta si pana la pauza deja conduceau cu scorul de 2 la 0, gratie reusitelor lui Zapata si Gomez.

In repriza secunda, gazdele au redus din diferenta prin Duncan in minutul 51, insa peste 3 minute, Mancini a readus diferenta de doua goluri. Cei de la Suassolo nu au cedat si au punctat din nou prin acelasi Duncan, astfel, dupa 58 de minute, tabela arata scorul de 2 la 3.

In minutul 63, jucatorul lui Atalanta, Josip Ilici si-a facut aparitia pe teren, iar mijlocasul avea sa rezolve de unul singur soarta meciului. Slovenul si-a trecut in cont un hattrick, iar Atalanta s-a impus cu un incredibil scor de 6 la 2.

Tot aseara si AC Milan a obtinut victoria, 2 la 1 in fata celor de la Spal, iar ocupanta locului secund, Napoli, s-a impus si ea la un gol diferenta, 3 la 2 cu Bolognia. Belgianul Mertens a marcat golul victoriei.

Ceva mai bine s-au discurcat cei de la AS Roma, care au dispus de Parma, cu scorul de 2 la 0. Dupa 19 etape, Juventus conduce detasat in Seria A, cu 53 de puncte, urmata de Napoli, care se afla la 9 puncte distanta, iar podiumul il completeaza cei de la Inter.