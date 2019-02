Antirecord absolut pentru Cleveland Cavaliers in actualul sezon de NBA. Echipa care lupta in anii precendenti pentru titlul de campiona a obtinut aseara o victorie chinuita in fata celor de la New York - VIDEO

Fanii lui Cleveland pot sarbatori, in sfarsit, succesul favoritilor. Dupa ce LeBron James i-a parasit pe cavaleri, victoria a devenit un lux rar pentru aceasta echipa. In meciul de aseara contra lui New York Knicks, Cleveland a dominat clar primele doua reprize, iar la pauza mare, conduceau cu 63 la 48.

In ultimele doua reprize, cavalerii au cedat initiativa si nu au mai putut opune rezistenta. Cei de la New York s-au apropiat la 3 puncte, insa norocul a fost de partea lui Cleveland. In cele din urma, finalista ultimelor 4 editii de NBA a obtinut doar a 4-a victorie in anul 2019. Partida s-a incheiat cu scorul de 107 la 104, in favoarea cavalerilor.

Dupa 57 de meciuri, cei de la Cleveland Cavaliers se afla pe locul 14 in Conferinta de Est. Mai jos decat ei, sunt doar cei de la New York Knicks, echipa invinsa in meciul de ieri.