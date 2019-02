Arsenal se razbuna pentru infrangerea rusinoasa din tur. Tunarii le-au oferit o adevarata lectie de fotbal bielorusilor de la Bate, invingandu-i cu scorul de 3 la 0 - VIDEO

Invisi surprinzator in deplasarea din Belarus, jucatorii lui Arsenal nu au ezitat sa-si ia revansa pe teren propriu.

Aseara, londonezii s-au impus cu 3 la 0 in fata lui Bate Borisov si au obtinut calificarea in optimile Europa League.

Oaspetii si-au facut-o cu mana lor, in minutul 4, Volkov a marcat in propria poarta.

Spre finalul primei reprize, neamtul Mustafi a dublat avantajul tunarilor, iar in minutul 60, grecul Sokratis a majorat scorul pana la 3 la 0. In acelasi timp, si Inter Milano si-a nimicit adversarii.

Italienii s-au impus cu 4 la 0 in fata lui Rapid Viena si pe o nota pozitiva, vor continua competitia.

Luciano SPALLETTI, ANTRENOR INTER: “Noi am imbunatatit unele lucruri pe care nu le faceam prea grozav pana acum. Am jucat superb in repriza secunda, in special in ultima treime. A fost un joc minunat, am interactionat bine intre noi. “

Tot aseara au obtinut calificarea in optimi si echipe precum Chelsea, Napoli, Benfica, Valencia sau Zenit Sankt-Petersburg. Unica supriza a fost inregistrata in duelul dintre Shahtior Donetsk si Eintracht Frankfurt.

Ucrainenii au parasit competitia dupa ce au fost infranti aseara cu scorul de 4 la 1.