Artur Ionita a atras atentia unor echipe din Bundesliga. Presa din Germania si Italia anunta ca formatia Cagliari ar putea cere sase milioane de euro pentru jucatorul moldovean

Cateva publicatii au anuntat deja ca Stuttgart este una dintre echipele care il doresc pe Ionita. Mijlocasul mai are contract cu gruparea Cagliari pana pe 30 iunie 2021. Formatia sa ocupa locul 16 in Campionatul Italiei si lupta pentru evitarea retrogradarii in liga secunda.

In acelasi timp, Stuttgart ocupa a 8-a pozitie in esalonul superior din Germania si lupta pentru a urca pe locul 6, care asigura calificarea in Europa League.