Artur Ionita a contribuit la egalul al echipei sale. In meciul contra lui Empoli, incheiat cu scorul de 2 la 2, mijlocasul moldovean a oferit o noua pasa de gol - VIDEO

Artur Ionita izbuteste a patra actiune eficienta in actuala stagiune de Seria A. Dupa doua reusite si o pasa de gol, moldovenul si-a trecut in cont si al doilea assist al sezonului. In meciul de ieri contra lui Empoli, Ionita a reusit o parabola la coltul lung, iar Pavoletti a finalizat centrarea cu capul.

In repriza secunda, oaspetii au preluat initiativa. In minutul 70, Di Lorenzo a punctat pentru 1 la 1, iar peste 14 minute, slovenul Miha Zajc a adus-o pe Empoli in avantaj.

Ionita si echipa au evitat infrangerea gratie unui gol in prelungiri. Salvatorul gazdelor a fost brazilianul Diego Farias.

Dupa 20 de meciuri disputate, Cagliari se afla pe locul 13 in Campionatul Italiei, in timp ce Empoli se afla intr-o situatie mai proasta, ocupand doar pozitia a 17-a.