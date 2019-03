AS Roma a castigat cu emotii meciul de contra lui Empoli. Astfel, Claudio Ranieri a obtinut victoria chiar in meciul de debut la noua sa echipa - VIDEO

Revenind pe banca tehnica a Romei, Claudio Ranieri si-a incantat fanii cu o victorie chiar in meciul de debut. Lupii au inceput cu incredere partida si au deschis scorul in minutul noua, dupa ce El Shaarawy a reusit o executie superba. Insa, peste cateva minute, oaspetii au reusit sa egaleze, dupa ce fundasul Romei, Jesus a marcat un autogol.

Pana la finalul primei reprize, AS Roma a revenit din nou in avantaj. Cehul Patrik Schick a reusit sa inscrie primul sau gol in Serie A din acest an, in minutul 33.

Victoria romanilor a fost supusa indoielilor dupa ce Florenzi a fost eliminat de pe teren. Insa norocul a refuzat sa tina cu Empoli, cand arbitrul nu a validat reusita lui Krunic. Aceasta victorie nu i-a ajutat pe romani sa urce pe locul cinci, in timp ce Empoli se pozitioneaza doar pe locul 17.