AS Roma a devenit ultima echipa care a obtinut calificarea in sferturile Cupei italiene de fotbal - VIDEO

AS Roma a completat lista echipelor calificate in sferuturile Cupei italiene de fotbal. Aseara, lupii s-au impus cu scorul de 4 la 0 in fata lui Virtus Entella, ocupanta locului 5 in a treia liga italiana de fotbal. Romanii au deschis scorul inca din primul minut, cand cehul Patrik Schick a marcat printr-o executie spectaculoasa. Gazdele si-au dublat avantajul prin Ivan Marcano, abia la ultima faza a primei reprize.

Imediat dupa pauza, Patrik Schick l-a invins pentru a doua oara pe portarul advers. Este pentru prima data cand cehul reuseste dubla in tricoul Romei.

In minutul 74, Justin Kluivert ii ofera o pasa incisiva lui Javier Pastore, iar argentinianul a pus punct meciului cu un sut la firul ierbii.

Gratie acestei victorii, AS Roma accede in sferurile Cupei italiene de fotbal, unde va da piept cu Fiorentina.