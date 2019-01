Atletico Madrid a fost eliminata surpinzator din Cupa Spaniei de fotbal. Discipolii lui Diego Simione au remizat, acasa, cu Girona - VIDEO

Dupa ce au remizat in tur cu scorul de 1 la 1, o victorie in meciul de acasa sau un egal cu scorul de 0 la 0, ar fi garantat calificarea madrilenilor in sferturile de finala. Totul a inceput grozav pentru ei, in minutul 12, cand Nikola Kalinic a deschis scorul. Insa, spre finalul primei reprize, oaspetii au restabilit egalitatea prin Valery Fernandez.

In startul reprizei secunde, vedeta Gironei, Christian Stuani, a marcat pentru 2 la 1, amplificand sansele ehipei sale.

Insa, cei de la Atletico au continuat lupta si au restabilit egalitatea in minutul 66 prin Angel Correa. Chiar mai mult de atat, in minutul 84, Antoine Griezmann i-a readus pe indieni in avantaj.

Cu doua minute inainte de expirarea timpului regulamentar, Borja Garcia si-a trimis echipa in sferuri, marcand un gol.

Ieri a fost o zi cu ghinion pentru echipele din Madrid. Real a fost invinsa de Leganes cu scorul de 1 la 0, insa a obtinut calificarea, in cele din urma, gratie avantajului de 3 goluri din mansa tur.