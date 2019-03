Au plecat cu un avantaj de doua goluri, insa nu au putut rezista in fata marelui Ronaldo. Atletico Madrid a fost ingenunchiata cu 3 la 0 de catre Juventus, iar toate golurile au purtat semnatura lui Cristiano - VIDEO

Impunandu-se pe teren propriu cu 2 la 0, Atletico a plecat la Torino cu un obiectiv clar, calificarea. Spaniolii insa nu aveau de infruntat o echipa oarecare, ci campioana Italiei, in frunte cu marele Cristiano Ronaldo.

Manat din spate de publicul local si ajutat de coechipieri, superstarul portughez urma sa darame toate sperantele adversarilor. Acesta s-a distrat ca-n curtea scolii cu apararea lui Atletico, marcandu-le 3 goluri.

Astfel, cu un scor general de 3 la 2, Juventus a obtinut calificarea in sferturile Ligii Campionilor.

In acelasi timp, Manchester City a rupt toate barierele. Cetatenii i-au facut una cu pamantul pe nemtii de la Schalke 04, invingandu-i cu 7 la 0. Acesta victorie a fost cea mai categorica din istoria clubului englez, obtinuta in cupele europene.

Pep GUARDIOLA, ANTRENOR MANCHESTER CITY: „Este un rezultat foarte bun. Suntem fericiti ca ne-am calificat in sferturi, asa cum a fost si anul trecut. De aceasta data, speram sa ajungem si mai departe. Vineri sunt tragerile la sorti. Nu am inceput tocmai bine, ne era teama sa jucam, gandindu-ne ca putem pierde. Dar, dupa golul de 1 la 0, echipa s-a relaxat, am jucat mai agresiv si bineinteles calificarea era deja asigurata. Am fost la un nivel foarte bun.”

Astazi, Bayern Munchen va incerca sa salveze onoarea Germaniei. Cei rosii vor juca pe teren propriu cu Liverpool. Tot diseara, Leo Messi si gasca vor da piept cu Olympique Lyon.