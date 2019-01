Barcelona a cedat in fata lui Levante. Catalanii au fost invinsi cu scorul de 2 la 1 in Cupa Spaniei de fotbal - VIDEO

Barcelona nu se descurca la fel de bine in Copa del Rey, precum in La Liga. Aseara, discipolii lui Ernesto Valverde au cedat cu scorul de 2 la 1 in fata lui Levante. Gazdele au deschis scorul inca din minutul 4 prin Erick Cabaco.

In minutul 18, Borja Mayoral a reusit sa treaca de 3 fundasi adversi si a marcat pentru 2 la 0.

Barcelona a reusit sa reduca din diferenta abia in minutul 85, cand Philippe Coutinho a marcat de la punctul cu var.

Mansa retur dintre Barcelona si Levante se va desfasura pe data 17 ianurie. Cele doua grupari lupta pentru un loc in sferturile Copei del Rey.