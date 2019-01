Barcelona a pierdut meciul tur din sferturile Cupei spaniole de fotbal. Catalanii au fost invisi cu scorul de 2 la 0 - VIDEO

Barcelona sufera a doua infrangere in anul 2019. De aceasta data, catalanii au cedat cu scorul de 2 la 0 in fata Sevilliei, intr-un meci care a contat pentru sferturile Copei del Rey. In prima repriza echipele au jucat mai prudent, asteptand ca cineva sa greseasca. Abia in partea secunda, gazdele au luat partida pe cont propriu, marcand pentru 1 la 0 in minutul 58. A fost primul gol din cariera lui Pablo Sarabia, inscris in poarta Barcelonei.

In minutul 78, Wissam Ben Yedder a trimis din alunecare, mingea in fileul advers, astfel, dubland avantajul Sevilliei.

Sevilla a reusit sa-si mentina superioritatea pana la finalul meciului, si a plecat cu un avantaj de doua goluri inainte de partida din retur. Tot la meciul de ieri, Kevin-Prince Boateng si-a facut debutul pentru Barcelona. Ganezul a primit o oferta neasteptata din partea catalanilor, dupa ce in ultimii 5 ani nu a mai progresat deloc. Boateng a fost imprumutat pentru jumatate de sezon de la echipa italiana Sassuolo.