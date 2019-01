Barcelona isi consolideaza suprematia in La Liga: catalanii s-au impus in fata celor de la Eibar. Suarez, eroul partidei - VIDEO

Barcelona obtine victoria cu numarul 13 in actuala stagiune de LA Liga. In meciul de aseara, catalanii nu au intalnit dificultati contra lui Eibar, impunandu-se cu scorul de 3 la 0. In minutul 19, Luis Suarez a patruns in careul advers si cu un sut la coltul lung a deschis scorul.

In minutul 53, acelasi Suarez a transmis mingea catre Leo Messi, iar starul argentinian nu si-a iertat adversarii.

Peste 6 minute a venit din nou randul lui Suarez sa-si treaca numele in lista marcatorilor. Acest gol a fost al 14-lea pentru uruguaian in actuala stagiune de LA Liga.

Tot aseara, Real Madrid a facut deplasarea la Sevilla, pentru a da piept cu Betis. Madrilenii s-au impus la limita cu scorul de 2 la 1. Golul decisiv a fost marcat de catre Dani Ceballos in minutul 88.

Tot ieri au obtinut cele 3 puncte si Atletico Madrid. Singurul gol al meciului a fost marcat de catre Antoine Griezmann.

Dupa 19 etape, Barcelona conduce in La Liga, avand un avantaj de 5 puncte fata de Atletico Madrid, ocupanta locului secund. Sevilla e pe pozitia a 3-a, in timp ce Real Madrid pe a 4-a.