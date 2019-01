Barcelona se razbuna pe infrangerea din tur si a spulberat-o pe Sevilla cu 6 la 1 - VIDEO

Dupa ce au fost invinsi in tur cu scorul de 2 la 0, Barcelona a obtinut calificarea in semifinalele Cupei spaniole de fotbal, gratie unei victorii cu 6 la 1 in meciul de ieri contra Sevilliei. In minutul 13, Coutinho a deschis scorul din penalty, dupa care oaspetii au avut ocazia egalarii, la fel dupa o lovitura de la punctul cu var, insa Banega a ratat.

Putin mai tarziu, croatul Rakitic a dublat avantajul catalanilor si a stabilit scorul pauzei. Acelasi Coutinho a marcat pentru 3 la 0 in minutul 53, iar peste cateva secunde, Sergi Roberto a majorat scorul pana la 4 la 0.

Sevilla a revenit in meci gratie unei reusite a lui Guilerme Arana. Insa, gazdele au continuat sa domine, iar Luis Suarez a marcat pentru 5 la 1 in minutul 89.

In prelungirile meciului, Leo Messi a pus toate punctele pe I, marcand pentru 6 la 1.

Gratie acestei victorii, cu un scor general de 6 la 3, Barcelona a obtinut calificarea in semifinale, unde posibil vor da piept cu eternii rivali de la Real. Tragerile la sorti vor avea loc maine.