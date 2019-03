Barcelona si-a aflat adversara din finala Cupei Spaniei de fotbal. Catalanii vor da piept cu cei de la Valencia - VIDEO

Pentru a-si apara trofeul cucerit in ultimii 4 ani, Barcelona va trebui sa o invinga in mansa decisiva pe Valencia.

Catalanii ii vor avea ca adversari pe jucatorii aflati intr-o forma senzationala. Liliecii sunt de neinvins in ultimele 10 meciuri. Nu a fost exceptie nici confruntarea de ieri contra lui Betis Sevilla.

Dupa un 2 la 2 in deplasare, cei de la Valencia au obtinut victoria, in fata propriilor suporteri. Unicul gol al partidei a fost inscris de Rodrigo.

Finala Copei del Rey va avea loc pe data de 25 mai. Marea favorita la cucerirea trofeului este Barcelona. In semifinale, catalanii si-au eliminat eternii rivali de la Real, fara prea multe probleme.

In Campionatul Spaniei de fotbal, Barcelona conduce detasat, in timp ce Valencia ocupa doar treapta a 9-a. Ambele echipe, insa, participa in Cupele Europene.

Barcelona joaca impotriva lui Olympique Lyon in optimile Ligii Campionilor. Tot in optimi e si Valencia, doar ca in Europa League. Acolo, liliecii vor lupta contra rusilor de la Krasnodar.