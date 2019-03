BAYERN 0-0 LIVERPOOL, BARCELONA 1-0 LYON | GOOOOOOL. Messi inscrie din scarita, de la 11 metri - FOTO

Min 4 - Prima ocazie a meciului ii apartine lui Messi, sutul sau din marginea careului este scos cu greu din vinclu.

Messi l-a depasit pe Iniesta in seara asta la numarul de aparitii in UEFA Champions League (131).

131 – Lionel Messi will make his 131st Champions League appearance for Barcelona, one more than Andres Iniesta (130); only Xavi (151) has appeared more often for the Spanish giants in the competition. Skippers. #BARLYO pic.twitter.com/LVvRE3pjCq