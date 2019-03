ACUM: BAYERN 1-2 LIVERPOOL, BARCELONA 2-1 LYON | GOOOOL Liniste pe Camp Nou: francezii mai au nevoie de un gol

ACUM: BAYERN MUNCHEN 1-1 LIVERPOOL (0-0 in tur)

Min 60 - Ocazie mare a lui Bayern, Gnabry centreaza de pe partea dreapta, mingea taie careul lui Liverpool, Lewandowski se intinde dar nu poate relua din 6 metri.

Min 38 - GOOOOOL Bayern! Este de fapt un autogol al lui Matip, dupa ce Gnabry a patruns pe partea dreapta si a centrat puternic, pe jos, spre Lewandowski. La acest scor, Liverpool merge mai departe. Bayern mai are nevoie de un gol.





Min 26 - GOOOOOOL Liverpool! Formidabil, Mane primeste o pasa lunga de la Van Dijk, preia excelent in marginea careului, face o pirueta cu care ii ameteste pe Neuer si Rafinha, apoi trimite in poarta, cu o scarita. Spectaculoasa faza, o actiune de mare atacant. Bayern are nevoie acum de doua goluri.





Mane a devenit cel mai bun marcator in deplasare, in Champions League, in toata istoria lui Liverpool, la egalitate cu Gerrard si Firmino. (6)

Min 12 - Klopp isi pierde capitanul. Henderson iese accidentat, in locul lui intra Fabinho.





Min 10 - Lewandowski cere penalty dupa un duel cu Van Dijk, arbitrul vede bine faza si nu da nimic. Decizie buna a centralului.





Min 8 - Prima ocazie a lui Bayern. Thiago Alcantara suteaza de la 20 de metri, putin peste.



Neuer este la meciul 100 in UEFA Champions League.

ACUM: BARCELONA 2-0 LYON (0-0 in tur)





Min 68 - GOOOOL Liverpool! Van Dijk se inalta peste Javi Martinez si inscrie cu capul, in urma unui corner.





Min 48 - Messi, foarte aproape de hattrick, mingea trimisa de el, din scarita, este scoasa de pe linia portii de Marcal, fundasul lui Lyon.

Min 30 - GOOOL Barca! Suarez il serveste ideal pe Messi, care inscrie cu un sut simplu, din centrul careului.





Messi, 61 de goluri in 61 de meciuri de Champions League pe Camp Nou.

Min 18 - GOOOL Messi inscrie din penalty, cu o scarita spectaculoasa. 11 metri acordat corect, dupa un fault asupra lui Suarez.



Min 4 - Prima ocazie a meciului ii apartine lui Messi, sutul sau din marginea careului este scos cu greu din vinclu.

Messi l-a depasit pe Iniesta in seara asta la numarul de aparitii in UEFA Champions League (131).

