Bayern Munchen reinvie din cenusa si se apropie la doar 2 puncte in campionatul Germaniei de Borussia Dortmund. Bavarezii au reusit sa se impuna cu 3 la 2 in fata lui Augsburg - VIDEO

Dupa un start de cosmar al sezonului, cei de la Bayern Munchen reusesc o revenire impresionanta in Bundesliga. Gratie victoriei de ieri contra lui Augsburg, bavarezii s-au apropiat la doar doua puncte de lidera clasamnetului, Borussia Dortmund. Meciul de aseara, a avut o schita similara cu parcursul lui Bayern in acest sezon, totul a inceput prost, inca din primul minut, Leon Goretzka a trimis mingea in propria poarta. Insa, peste un sfert de ora, Kingsley Coman a restabilit egalitatea.

Augsburg au ramas in ofensiva, iar in minutul 23, sud-coreeanul Ji Dong-Won, a readus gazdele in avantaj.

La ultima faza a primei reprize, oaspetii au restabilit egalitatea, prin acelasi Kingsley Coman. Aceasta a fost prima dubla din cariera tanarului francez, in Bundesliga.

In minutul 53, sutul lui David Alaba a razbatut prin mai multi adversari si s-a oprit exact in fileu.

Bayern a reusit sa-si mentina avantajul pana la fluierul final. Gratie acestei victorii, cei rosii acumuleaza 48 de puncte in Budesliga, cu doua mai putin decat Borussia Dortumd, lidera clasamentului. Bayern va continua lupta pentru titlu, in timp ce echipa invinsa, Augsburg, va continua batalia pentru a evita retrogradarea.