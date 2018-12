Bayern Munchen se apropie la 6 puncte de Borussia Dortmund. Bavarezii au obtinut o victorie la limita in fata lui Leipzig - VIDEO

Dupa un start modest de sezon, Bayern revine in forta si obtine a 4-a victorie consecutiva in Bundesliga. Aseara, bavarezii au dispus de Leipzig cu scorul de 1 la 0. Pe parcursul meciului, Niko Kovac i-a trimis in teren pe Franck Ribery si Renato Sanches. In minutul 83, portughezul a prelungit mingea pana la Ribery, iar veteranul lui Bayern nu si-a iertat adversarii.

Datorita acestei victorii, Bayern Munchen s-a apropiat la 6 puncte de lidera campionatului, Borussia Dortmund. In timp ce echipa infranta, Leipzig, a ramas pe locul 4, cu cele 28 de puncte obtinute anterior.