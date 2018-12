Biatlonista Alla Ghilenko a obtinut ieri cel mai notabil rezultat din cariera

Biatlonista noastra a inceput bine cursa de sprint feminin desfasurata la Nove Mesto, iar la prima trecere prin poligon a ratat tinta o singura data. Lucrurile au stat si mai bine in poligonul secund, acolo moldoveanca a tras cu zero, urcand pana pe locul 34 in clasamnetul intermediar.

Insa la deplasarea pe schiuri, Alla a pierdut cateva pozitii, in cele din urma, terminand cursa pe locul 47.