Borussia Dortmund a pierdut in deplasarea de la Augsburg, scor 2 la 1, si risca sa fie egalata de Bayern Munchen in fruntea clasamentului din Bundesliga - VIDEO

Dortmund a calcat stramb pentru a treia oara in ultimele patru etape. Golurile lui Augsburg au fost marcate de sud-coreanul Dong-Won Ji. Primul, in minutul 25. Iar reusita de 2 la 0 a venit in minutul 68.

Dupa pauza a intrat pe teren atacantul Pacol Alcacer, care a stabilit scorul final in minutul 81 cu o executie din careu.

Dupa partida cu Augsburg, Borussia Dortmund are 54 de puncte si pastreaza un avans de doar 3 puncte in fata lui Bayern Munchen.

Iar Augsburg este pe locul 15, cu 21 de puncte.