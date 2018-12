Borussia Dortmund a suferit prima infrangere in acest sezon, in Campionatul Germaniei - VIDEO

Borussia Dortmund nu a reusit sa mai prelungeasca seria meciurilor fara infrangere in Bundesliga. In meciul de aseara contra Fortunei Dusseldorf, galben-negrii au cedat cu scorul de 2 la 1. Lukebakio a deschis scorul in mintul 22, belgianul a iesit 1 la 1 cu portarul advers si l-a invins cu un sut la coltul lung.

Fortuna si-a continuat asaltul si in repriza secunda. In minutul 56, Jean Zimmer a marcat pentru 2 la 0, acest gol a fost primul in acest sezon pentru mijlocasul gazdelor.

Borussia a marcat in minutul 81 prin Paco Alcacer, insa oaspetii nu au mai gasit resurse pentru a rasturna soarta meciului. Dupa 16 etape, Dortmund ramane lider, insa Bayern Munchen s-a apropiat la 6 puncte. Iar Fortuna Dusseldorf, datorita acestei victorii, a urcat pe locul 15.